В Петербурге пройдет акция "Лучи Победы"

Акция пройдёт также в Колпино, Кронштадте, Ломоносове.

Во вторник, 9 августа, в Петербурге, Колпино, Кронштадте и Ломоносове проведут акцию "Лучи Победы", сообщили в официальной группе Общественной палаты города во "Вконтакте".

Так, на Площади Победы и Пироговской набережной ровно в 23:30 лучи прожекторов озарят ночное небо в память о героях Ленинградской битвы.

К мероприятию присоединятся также более 30 предприятий и организаций, в том числе корабли Ленинградской военно-морской базы.

Акция пройдет по всей стране.

Также вне расписания разводили Дворцовый мост под Седьмую симфонию Шостаковича.

Фото: Piter.tv