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В Петербурге пройдет акция "Лучи Победы"
Сегодня, 18:10
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В Петербурге пройдет акция "Лучи Победы"

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Акция пройдёт также в Колпино, Кронштадте, Ломоносове.

Во вторник, 9 августа, в Петербурге, Колпино, Кронштадте и Ломоносове проведут акцию "Лучи Победы", сообщили в официальной группе Общественной палаты города во "Вконтакте". 

Так, на Площади Победы и Пироговской набережной ровно в 23:30 лучи прожекторов озарят ночное небо в память о героях Ленинградской битвы. 

К мероприятию присоединятся также более 30 предприятий и организаций, в том числе корабли Ленинградской военно-морской базы.

Акция пройдет по всей стране.

Также вне расписания разводили Дворцовый мост под Седьмую симфонию Шостаковича.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 августа, акция лучи победы, петербург, седьмая симфония шостаковича
Категории: Лента новостей,

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