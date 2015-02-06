В Петербурге пройдет акция "Лучи Победы"

Во вторник, 9 августа, в Петербурге, Колпино, Кронштадте и Ломоносове проведут акцию "Лучи Победы", сообщили в официальной группе Общественной палаты города во "Вконтакте".
Так, на Площади Победы и Пироговской набережной ровно в 23:30 лучи прожекторов озарят ночное небо в память о героях Ленинградской битвы.
К мероприятию присоединятся также более 30 предприятий и организаций, в том числе корабли Ленинградской военно-морской базы.
Акция пройдет по всей стране.
Также вне расписания разводили Дворцовый мост под Седьмую симфонию Шостаковича.
Фото: Piter.tv
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