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В Петербурге 29 и 30 апреля состоится V Фестиваль ледоколов

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В Петербурге состоится традиционный фестиваль ледоколов, который пройдет в пятый раз.

 В Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля состоится юбилейный V фестиваль ледоколов. В эти дни с 11 до 20 часов жители и гости города смогут увидеть, как по Неве с Английской набережной или с набережной Лейтенанта Шмидта пройдут ледоколы "Невская застава", "Иван Крузенштерн", "Новороссийск", "Мудьюг" и "Санкт-Петербург". Об этом сообщает Петербургский дневник. 

Традиционный пятый фестиваль ледоколов говорит о начале летней навигации. Главным героем мероприятия станет ледокол "Красин". Этот ледокол из филиала Музея мирового океана в Северной столице.

Для посетителей крупного мероприятия пройдут конкурсы, культурно-просветительская программа, показы фильмов, водное шоу и концерты. Кроме того, на фестивале планируется участие буксиров, которые традиционно исполнят вальс на Неве. \

Видео: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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