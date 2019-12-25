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В Петербурге пройдет VI Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа"
Сегодня, 13:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге пройдет VI Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа"

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В Северной столице он пройдет с 10 по 21 июля.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге пройдет VI Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа". Об этом Piter.TV сообщили организаторы фестиваля. 

"В этом году у Свободной программы появились площадки-партнеры, на которых участники смогут представить свою работу. Среди них "Скороход", "Площадка 51", "ДК Громов", пространства музея Стрит-арта и Новой сцены Александринского театра"

—сказано в сообщении.

На фестивале выступят Сигна Кёстлер и Артур Кёстлер — создатели проектов "Мы-собаки" и "Игрушки". Художники также проведут мастер-классы. Также организаторы фестиваля отметили, что петербургские художники смогут представить свой проект.

Фестиваль пройдет Северной столице с 10 по 21 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что солист Little Big назвал адом съемки клипа для "Евровидения".

Фото:точка доступа/вк

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Общество,

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