В Северной столице он пройдет с 10 по 21 июля.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге пройдет VI Международный Летний фестиваль искусств "Точка доступа". Об этом Piter.TV сообщили организаторы фестиваля.

"В этом году у Свободной программы появились площадки-партнеры, на которых участники смогут представить свою работу. Среди них "Скороход", "Площадка 51", "ДК Громов", пространства музея Стрит-арта и Новой сцены Александринского театра" —сказано в сообщении.

На фестивале выступят Сигна Кёстлер и Артур Кёстлер — создатели проектов "Мы-собаки" и "Игрушки". Художники также проведут мастер-классы. Также организаторы фестиваля отметили, что петербургские художники смогут представить свой проект.

Фестиваль пройдет Северной столице с 10 по 21 июля.

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Фото:точка доступа/вк