Фестиваль пройдет 3 октября с 10:45 до 20:00.

В Петербург возвращается фестиваль "Литейный local fest" – праздник Литейной части. На следующей неделе, 3 октября, пространство "Флигель" откроет свои двери для всех желающих провести время не только приятно, но и с пользой.

Ежегодно активные жители, локальный бизнес и местные благотворительные проекты встречаются в одном месте, чтобы обсудить одну из важных городских тем. В этом году организаторы предлагают петербуржцам затронуть проблему молодежного досуга в городе и экологии. Программа фестиваля состоит из трех частей: лекторий, маленькая локальная ярмарка и зона активностей.

Лекторий расположится на веранде винного бара "Do Immigration". В числе лекторов – представители городских общественных движений, организаций и площадок: "Севкабель Порт", Waterfront, "Nordvibefest" и многие другие. На фестивале как в онлайн, так и в оффлайн-режиме выступят в том числе лекторы из Швеции, Финляндии и Норвегии.

В самом дворе "Флигеля" расположится ярмарка, на которой будут представлены локальные или "поддерживающие добрососедские идеи" художники, бренды, благотворительные и экопроекты. Ознакомиться с подробной афишей фестиваля можно здесь.

Ранее мы писали, что на территории усадьбы "Уткина дача" 25 сентября пройдет Ламповый фестиваль.

Фото: ВКонтакте / Литейный Local