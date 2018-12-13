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В Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов
Сегодня, 11:13
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KaterinaKono13

В Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов

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Каждый из участников мероприятия сможет лично разобраться с устройством ледокола, посетить рубку, а также осуществить экскурсию в машинное отделение. 

Сегодня, 4 мая, в Петербурге откроется Фестиваль ледоколов. По словам создателей фестиваля, в общей сложности на Английской набережной и Набережной Лейтента Шмидта представят порядка четырех различных судов - "Капитан Сорокин", "Иван Крузенштерн", "Мудьюг" и "Санкт-Петербург".

Каждый из участников мероприятия сможет лично разобраться с устройством ледокола, посетить рубку, а также осуществить экскурсию в машинное отделение. 

Также в рамках фестиваля пройдет обширная культурная программа, в том числе, запланированы концерты юных участников телепроектов "Голос. Дети", "Звезда удачи", "Синяя птица", творческих коллективов "морских" учебных заведений Петербурга.

Источник: ТАСС 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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