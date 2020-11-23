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В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года
Сегодня, 9:35
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nastya960

В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года

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В начале первого квартала 2021 года вакцину будут получать люди из группы риска.

В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца 2020 года. Создавать препарат будут городские компании "Биокад" и "Фармасинтез-Норд". Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал председатель правления некоммерческого партнерства "Медико-фармацевтические проекты. XXI век" Захар Голант.

Захар Голант отметил, что уже в первом квартале 2021 года в Петербурге должны производить вакцину в таком количестве, чтобы хотя бы обеспечить людей из медицинских учреждений и других групп риска.

После этого вакцина должна пойти в розничную сеть.

Мощности петербургских лабораторий для тестирования на COVID-19 увеличат.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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