В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца года

В начале первого квартала 2021 года вакцину будут получать люди из группы риска.

В Петербурге производство вакцины от коронавируса может начаться до конца 2020 года. Создавать препарат будут городские компании "Биокад" и "Фармасинтез-Норд". Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал председатель правления некоммерческого партнерства "Медико-фармацевтические проекты. XXI век" Захар Голант.



Захар Голант отметил, что уже в первом квартале 2021 года в Петербурге должны производить вакцину в таком количестве, чтобы хотя бы обеспечить людей из медицинских учреждений и других групп риска.

После этого вакцина должна пойти в розничную сеть.

Мощности петербургских лабораторий для тестирования на COVID-19 увеличат.

Фото: Piter.TV