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В подразделениях полиции Петербурга и области проходят обыски
Сегодня, 17:53
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В подразделениях полиции Петербурга и области проходят обыски

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По предварительной информации, обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях.

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД нагрянули с обысками в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

По предварительной информации, обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Однако в настоящее время точная причина неизвестна. По словам источника, в результате проверок уже уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. 

На прошлой неделе в Петербурге экс-сотрудница полиции получила условный срок за хищение более 746 тысяч рублей. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве.

Фото: Piter.TV

Теги: обыски, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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