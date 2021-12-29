В подразделениях полиции Петербурга и области проходят обыски

По предварительной информации, обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях.

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД нагрянули с обысками в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительной информации, обыски связаны с проверочными материалами о должностных преступлениях. Однако в настоящее время точная причина неизвестна. По словам источника, в результате проверок уже уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

На прошлой неделе в Петербурге экс-сотрудница полиции получила условный срок за хищение более 746 тысяч рублей. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве.

Фото: Piter.TV