Полиция Петербурга проводит масштабные обыски по делу о незаконной миграции

Главное следственное управление и Управление уголовного розыска ГУ МВД начали масштабные обыски в 11 квартирах и офисах в связи с делом о незаконной миграции. Также проводятся задержания.

Во вторник, 29 августа, оперативники полиции начали обыски в одиннадцати квартирах и офисах. Следственные мероприятия были связаны с уголовным делом об организации незаконной миграции.

К следователям в управление на Лиговском проспекте доставили девять человек. Восемь из них являются граждане Узбекистана и других стран Средней Азии. Есть и одна петербурженка. При этом, по данным "Фонтанки", обыски продолжаются.

Жительницу Северной столицы вменяют создание фиктивных фирм, в которых впоследствии оформлялись мигранты. Это имитировали их работу на стройках города.

Приезжие не жили по адресам регистрации, а также не имели разрешения на работу и не выплачивали сборы. Предположительно, только за последний месяц таким способом оформили 250 человек.

Среди задержанных есть гражданка Узбекистана, которая уже является фигуранткой уголовного дела. Женщина пыталась дать взятку сотруднику полиции Невского района во время рейда по выявлению незаконных мигрантов.

Видео: ФСБ