Лицевые части около 1,5 тысяч зданий уже приведены в надлежащее состояние.

В Петербурге проходит весенняя помывка фасадов нежилых зданий, находящихся в собственности города. Лицевые части около 1,5 тысяч зданий уже приведены в надлежащее состояние. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты ГАТИ с помощью интернет-портала "Паспортизация объектов благоустройства Петербурга" осуществляют контроль за проведением ежегодной помывки фасадов зданий, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Северной столицы.

На данный момент 35 исполнительных органов государственной власти внесли информацию о приведении фасадов 1486 зданий (30% из 4804) в надлежащее состояние.

11 апреля дорожные предприятия мыли петербургские улицы.

Фото: Piter.tv (архив)