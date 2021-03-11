11 апреля дорожные предприятия моют петербургские улицы

В понедельник, 11 апреля, городские улицы убирают 760 единиц техники и 1310 работников ручного труда дорожных предприятий.

Более 40 тысяч кубометров воды было использовано за прошлую неделю для мытья улиц Петербурга. С 4 по 10 апреля с петербургских улиц было собрано и вывезено 3,4 тысячи тонн смёта. Помимо этого, не останавливается вывоз снега. Дорожники за неделю отправили на утилизацию 9,6 тысяч кубов снежных остатков и сколотой наледи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Также дорожные предприятия за неделю устранили дефекты поверхностей проезжей части и тротуаров на площади более 6 тысяч м² и помыли 167 остановок.

В понедельник, 11 апреля, городские улицы убирают 760 единиц техники и 1310 работников ручного труда дорожных предприятий.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству