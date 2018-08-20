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В Петербурге прошел марафон "Белые ночи"
Сегодня, 11:27
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EvaRaskol

В Петербурге прошел марафон "Белые ночи"

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Спортсмены преодолевают дистанции 10 километров или 42 километра 195 метров.

В воскресенье, 30 июня, в Петербурге стартовал 30-й марафон "Белые ночи". Лозунг забега в этом году звучит "Не время спать. Беги!".

Бегуны выбирали один из двух маршрутов. Преодолеть предлагали дистанции 10 километров  42 километра 195 метров.

Марафон стартовал в восемь утра, а полумарафон начали спустя полчаса. Спортсмены, преодолевшие 10 километров, финишировали в 9:00. Марафонцы завершили пробег около 11:00. 

Торжественное закрытие марафона "Белые ночи" запланировано на 14:00. До этого времени в центре Петербурга будут действовать ограничения движения транспорта. 

Фото: Piter.TV

Теги: бег, белые ночи, марафон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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