В Петербурге прошел марафон "Белые ночи"

Спортсмены преодолевают дистанции 10 километров или 42 километра 195 метров.

В воскресенье, 30 июня, в Петербурге стартовал 30-й марафон "Белые ночи". Лозунг забега в этом году звучит "Не время спать. Беги!".

Бегуны выбирали один из двух маршрутов. Преодолеть предлагали дистанции 10 километров 42 километра 195 метров.

Марафон стартовал в восемь утра, а полумарафон начали спустя полчаса. Спортсмены, преодолевшие 10 километров, финишировали в 9:00. Марафонцы завершили пробег около 11:00.

Торжественное закрытие марафона "Белые ночи" запланировано на 14:00. До этого времени в центре Петербурга будут действовать ограничения движения транспорта.

Фото: Piter.TV