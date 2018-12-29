В честь 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Вечером 27 января в Петербурге прогремел салют в честь 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился кадрами с места событий.

По сообщениям СМИ, задействовали три тысячи фейрверочных изделий. Салют прогремел над городом в 21:00 (залпы пускали с пляжа Петропавловской крепости). В действие фейрверки привели курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

После салюта толпы людей прошли по Невскому проспекту с криками "Ура!". Из-за наплыва петербуржцев также ограничили вход на станцию "Адмиралтейская".

Видео: Piter.tv