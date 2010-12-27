В Петербурге с 1 апреля востребованные автобусы будут работать дольше

И чаще.

Начиная с 1 апреля в Петербурга на востребованных маршрутах будет увеличено количество автобусов и продлено время их работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

Так с 6:00 до 7:00 на маршруте №196 будут введены дополнительные автобусы, следующие к станции метро "Звездная" через остановку "поселок Ленсоветовский". Так транспорт будет ходить с интервалом 5-6, а не 9 минут.

Автобусы №375 будет начинать ходить с 6:30, а не 6:45. Последний автобус на этом маршруте поедет 23:35, а не в 21:30, как раньше. Автобус №375А начнет ходить в 7:25 (на 20 минут раньше) и закончит свою работу завершится в 21:25 вместо 17:20.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​