В Петербурге продают крокодила по имени Матильда за 650 тысяч рублей

В объявлении указано, что животное весьма редкого вида - это черный пагвайский кайман.

В Петербурге продают редкого крокодила. Объявление о необычном "товаре" появилось на сайте "Юла".

Неизвестная петербурженка решила продать крокодила за 650 тысяч рублей. В объявлении указано, что животное весьма редкого вида – это черный пагвайский кайман. Пятилетнюю рептилию прежние хозяева назвали Матильдой. В длину она достигает 135 сантиметров, а весит около 8 килограммов.

Крокодил очень активный, реагирует на любое взаимодействие. Продается "под ключ", вместе с террариумом, тумбой под террариум и всем необходимым для содержания. Крокодил очень красивый и необычный, будет прекрасным украшением дома, ресторана или офиса. Цитата из объявления.

Владелица "Матильды" пообещала дать подробные рекомендации будущим хозяевам и прикрепила к объявлению несколько фото рептилии.

Фото: Юла / официальный сайт.