Петербурженку изнасиловали, когда она приехала купить вещи

Она приехала посмотреть товар на дом к покупателю.

В Красногвардейском районе полиция задержала молодого мужчину которого подозревают в изнасиловании. Об этом сообщают городские СМИ.

По предварительным данным, 27-летний неработающий петербуржец дал объявление в Интернете о продаже личных вещей. На публикацию откликнулась молодая женщина. Она согласилась посмотреть товар в квартире злоумышленника. Женщина приехала в дом 30/1 по проспекту Ударников, "продавец" 10 января около часа ночи применил к женщине физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера в ее отношении.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Правоохранители не исключают, что у подозреваемого есть и другие жертвы, ранее он уже был судим.

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