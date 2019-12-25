Погибшую от коронавируса петербургскую медсестру признали пострадавшей

Во вторник, 20 октября, стало известно, что молодую медсестру, которая скончалась весной от коронавируса, признали потерпевшей. Семья медика получит компенсацию. Об этом сообщили "Невские Новости".
Прокуратура Невского района провела проверку и выяснила, что медсестра, работавшая в госпитале ветеранов войн, потерпевшая. Ее также признали медиком. Девушка, которой было всего 30 лет, до последнего работала и оказывала помощь пациентам.
Ранее мы писали, что в Петербурге появится памятник погибшим от коронавируса медикам.
Фото: Piter.TV
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