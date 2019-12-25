В Петербурге готовы к третьей волне коронавируса

Горожанам напомнили о волнообразности эпидемиологической ситуации.

Власти Петербурга и медики готовы к третьей волне коронавируса в городе. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала "78".

Чиновник отметил, что возможны разные варианты развития событий. В целом нужно понимать, что эпидемиологическая ситуация развивается по определенным законам, и она волнообразная. В случае третьей волны в городе готовы стационары и снабженцы.

По словам Эргашева, сегодня эпидемситуация в Петербурге выглядит довольно оптимистично, но она очень хрупка. В городе в среднем госпитализируют по 500-600 человек в день. Около 300-400 из них с чистым коронавирусом и 350 с внебольничными пневмониями, которые зачастую оказываются COVID-19.

Ранее были названы торговые центры, в которых будут прививать от коронавируса.

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