Следующая остановка поезда – Петрозаводск.

В Петербург прибыл поезд Деда Мороза. Праздничный состав с Дедом Морозом из Великого Устюга, Снегурочкой из Костромы и их сказочной командой прибыл в 9 утра на Витебский вокзал. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В специальном составе для детей и их родителей подготовили праздничную программу. Также пассажиры могут отведать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, отправить новогоднюю открытку с почты Деда Мороза, сделать памятное фото. Более того, дети от 3 до 13 лет (по билетам, в соответствии с указанным в билете временем сеанса) могут посетить резиденцию Деда Мороза, встретиться с ним и принять участие в квестах.

Петербург стал 33 по счету городом, в которой прибыли сказочные герои. Следующая остановка поезда – Петрозаводск.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области начали работать пункты по сбору новогодних елей.

Видео и фото: пресс-служба ОЖД