В Петербурге при покупке энергетиков и зажигалок будут спрашивать паспорт

В Северной столице с весны 2023 года установлен запрет на продажу этих товаров несовершеннолетним, однако у продавцов на данный момент нет возможности проверить документы, подтверждающие возраст.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал законопроект депутатов ЗакСа, которым предлагается разрешить кассирам запрашивать документы при продаже энергетиков и зажигалок. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

По словам чиновника, в Северной столице с весны 2023 года установлен запрет на продажу этих товаров несовершеннолетним, однако у продавцов на данный момент нет возможности проверить документы, подтверждающие возраст.

Документ рассмотрим на одном из ближайших пленарных заседаний. Рассчитываем на поддержку коллег и принятие закона до конца года. Денис Четырбок, председатель бюджетно-финансового комитета

Напомним, что административное наказание за продажу зажигалок и энергетиков несовершеннолетним назначается в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей в случае, если при сделке продавец выступает как физическое лицо, и от 30 до 50 тыс., если он действовал по служебной надобности. Штраф для организаций достигает 300 тыс. рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)