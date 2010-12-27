В Петербурге запретили продавать энергетики несовершеннолетним

Нарушителям грозит штраф от 3 до 50 тысяч рублей.

В Петербурге запретили продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакСа в окончательном третьем чтении.

Поправки вносятся в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Нарушителям грозит штраф от 3 до 50 тысячи. При этом штрафовать хотят не только за продажу энергетиков подросткам, но и за торговлю тонизирующими напитками в образовательных, культурных и медучреждениях, а также на территории оздоровительных и спортивных комплексов.

Размер штрафа будет варьироваться в зависимости от статуса гражданина. Если это физлицо, ему придется заплатить от 3 до 5 тысяч. Должностному лицу нужно будет отдать от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическому — от 35 до 50 тысяч.

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