В Петербурге преступник попытался подкинуть на территорию колонии наркотики

В Петербурге злоумышленник решил подбросить наркотики на территорию колонии.

Оперативники исправительной колонии номер шесть совместно с полицией Петербурга задержали злоумышленника, пытавшегося спрятать в “схрон” наркотические вещества на территории зоны. Об этом рассказали представители пресс-службы УФСИН по региону.

Сообщается, что мужчина хотел оставить заключенным растительное вещество, две плиты каменобразоного вещества коричневого цвета, бежевый порошок и кристаллы. Экспертиза подтвердила, что в свертке действительно находились запрещенные препараты. Выявлено более 90 граммов гашиша, 20 граммов амфетамина, более 10 граммов метадона и более 7 граммов каннабиса.

Известно, что сверток с содержимым преступник должен был перекинуть через оградительный забор. В настоящее время ведется следствие. Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия по вычислению сообщников петербуржца и их задержанию. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело.