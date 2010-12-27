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В Петербурге преступник попытался подкинуть на территорию колонии наркотики
Сегодня, 16:32
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lesjasap
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В Петербурге преступник попытался подкинуть на территорию колонии наркотики

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В Петербурге злоумышленник решил подбросить наркотики на территорию колонии.

Оперативники исправительной колонии номер шесть совместно с полицией Петербурга задержали злоумышленника, пытавшегося спрятать в “схрон” наркотические вещества на территории зоны. Об этом рассказали представители пресс-службы УФСИН по региону.
 
Сообщается, что мужчина хотел оставить заключенным растительное вещество, две плиты каменобразоного вещества коричневого цвета, бежевый порошок и кристаллы. Экспертиза подтвердила, что в свертке действительно находились запрещенные препараты. Выявлено более 90 граммов гашиша, 20 граммов амфетамина, более 10 граммов метадона и более 7 граммов каннабиса.
 
Известно, что сверток с содержимым преступник должен был перекинуть через оградительный забор. В настоящее время ведется следствие. Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия по вычислению сообщников петербуржца и их задержанию. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело. 
Теги: исправительная колония , наркотики , попытка вброса , преступление , схрон , тюремная зона
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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