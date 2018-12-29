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В Петербурге предложили добавить еще 5 праздничных дней в календарь
Сегодня, 10:33
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nastya960

В Петербурге предложили добавить еще 5 праздничных дней в календарь

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Проект уже подготовлен городским правительством.

В Петербурге хотят добавить еще несколько праздничных и памятных дат. Городское правительство уже подготовило изменения в проект закона о праздничных и памятных датах города на Неве. В календаре петербуржцев появится еще пять праздничных дней. Об этом сообщают городские СМИ.

Предлагается добавить День работников ЖКХ (третье воскресенье марта), День полярника (21 мая), День российского предпринимательства (26 мая), День работника торговли (четвертая суббота июля) и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (последнее воскресенье октября).

Фото: pixabay

 

 

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Теги: городское правительство, правительство санкт-петербурга, праздники
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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