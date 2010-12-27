В Петербурге собаки больше не будут неожиданно нападать на людей из-за законопроекта чиновников

Чиновники хотят обезопасить петербуржцев с помощью табличек "Осторожно, злая собака".

Глава петербургской фракции Александр Тертиенко внес инициативу о штрафной системе за отсутствие предупреждающей таблички о домашней собаке на территории частного дома. Депутаты хотят наказывать владельцев животных, которые не указывают, что у них живет опасное для прохожих людей существо. Мера коснется режимных объектов и строительных участков. Губернатор Георгий Полтавченко уже одобрительно высказался относительно данного предложения.

В ЗакСе рассмотрят введение административного наказания за отсутствие надписи “осторожно, злая собака” на земельных участках. Автором законопроекта стал представитель партии “Единая Россия”. Такие меры призваны обезопасить жителей города.

В административных границах Петербурга расположено немало частных домов. Они находятся в Курортном районе, Гатчине, Пушкине, Петергофе, на границе с Ленобластью. Кроме того, многие стройки в черте города, предприятия и режимные объекты охраняются специально обученными собаками. В свете недавних инцидентов, некоторые из которых закончились трагично, мы предлагаем новую ограничительную меру для владельцев животных Александр Тердиенко

Политик отметил, что зачастую прохожие не знают, что в любой момент на них может выбежать пес и напугать. Чтобы заранее проинформировать людей, чиновники требуют указывать наличие собаки на специальной табличке. Надпись должна быть четко видна. Закон не делает различий в размерах животного или его породы. Средняя денежная выплата за нарушение постановления составит от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от десяти-пятнадцати для юридических лиц.

Петербургские чиновники следуют по уже проторенному пути: подобный законопроект уже действует в Липецкой, Астраханской, Новосибирской и Еврейской автономной областях.

