В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что в Петербурге появится первое городское молодёжное пространство. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города.
Известно, что новое пространство появится на проспекте Медиков. Предполагается, что петербуржцы смогут там проводить мотивационные встречи, деловые игры, мастер-классы и воркшопы. В ведомстве отметили, что пространство будет работать круглосуточно с 10 до 22 часов. Кроме того, все мероприятия на его территории будут бесплатными.
Пространство откроется 5 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге.
Фото:pixabay
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