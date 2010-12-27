В пространстве будут проходить мотивационные встречи, деловые игры, мастер-классы и воркшопы.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что в Петербурге появится первое городское молодёжное пространство. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Известно, что новое пространство появится на проспекте Медиков. Предполагается, что петербуржцы смогут там проводить мотивационные встречи, деловые игры, мастер-классы и воркшопы. В ведомстве отметили, что пространство будет работать круглосуточно с 10 до 22 часов. Кроме того, все мероприятия на его территории будут бесплатными.

Пространство откроется 5 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге.

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