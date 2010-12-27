В Петербурге появится музей "Морская Стрельна"

Рядом планируют построить яхт-клуб.

На рабочем совещании губернатора Петербурга 30 декабря одобрен проект планировки и межевания территорий в Петродворцовом районе, сообщили в пресс-службе Смольного.

В проекте идет речь о территориях, ограниченных Нижней дорогой, Сосновой аллеей, береговой линией Невской губы и Выставочной улицей. Там планируется открыть музей "Морская Стрельна", а также построить яхт-клуб и сооружения для причаливания, хранения и обслуживания маломерных судов.

Кроме того, в Петродворцовом районе появятся гостиница, спортивный клуб и бассейн.

Все согласования и заключения по проекту получены без замечаний.

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