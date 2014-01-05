В Петербурге появилась рабочая группа для координации обращения с отходами

Сформировать группу предложил губернатор Александр Беглов.

В среду, 17 марта, в Петербурге сформировали специальную профильную рабочую группу, которая займется координацией процесса обращения с отходами.

Новый орган будет обеспечивать взаимодействие между различными органами власти и сторонними организациями. Благодаря совместной работе специалистов город сможет на должном уровне следовать законодательству в сфере обращения с отходами. Рабочая группа также займется локальными региональными вопросами по утилизации твердых бытовых отходов и будет корректировать территориальную схему обращения с ними.

Возглавил группу руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев, а его заместителями стали вице-губернаторы Николай Бондаренко и Сергей Дрегваль.

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Фото: Piter.TV