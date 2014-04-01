В Петербурге начнут развитие экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами

Важнейшим аспектом остается локализация производственных мощностей для полноценного использования возможностей отечественной промышленности.

Экономика замкнутого цикла признана ключевой целью в сфере утилизации отходов. Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников провел встречу с заместителем министра природных ресурсов Денисом Буцаевым, где обсуждались перспективы переработки различных материалов, включая пластиковые бутылки и текстильные изделия.

Корабельников подчеркнул значимость внедрения инновационных технологий, направленных на максимальное извлечение вторичного сырья и его возвращение в производственный цикл. Важнейшим аспектом остается локализация производственных мощностей для полноценного использования возможностей отечественной промышленности. Санкт-Петербург рассматривается как потенциальная площадка для пилотных проектов в этой области. Стороны договорились разработать предложения по запуску ряда инвестиционных инициатив.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос обращения с опасными отходами. Город планирует использовать накопленный опыт в организации сбора опасных отходов для оптимизации процессов и сокращения бюджетных расходов путем привлечения частных инвесторов.

Дополнительно обсуждалась необходимость сотрудничества в контроле транспортировки и переработки строительных отходов. Задача состоит в обеспечении доставки строительного мусора исключительно на лицензированные полигоны, что требует тесного взаимодействия между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Вопрос будет детально проработан совместно с федеральными органами власти для разработки эффективных решений.

Ранее мы сообщили о том, что прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным пройдет 3 апреля.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн