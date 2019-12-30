В Петербурге потратят еще 3,5 млрд на снегоуборочную технику

Ранее появилась информация, что Смольный не планирует закупать технику.

На покупку техники для уборки от снега в Петербурге планируют потратить 3,5 млрд рублей.

Дополнительные траты обсуждались на нулевых чтениях в ЗакСе. Комитете по благоустройству подсчитал, что необходимо потратить на приобретение снегоуборочной техники еще 3,5 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда потратят на содержание зеленых зон и компенсационное озеленение. 1,5 миллиарда добавят на реализацию программы "Комфортная городская среда".

Ранее мы писали, что к зиме в Петербурге заготовят 100 тысяч тонн соли.

Фото: Piter.TV