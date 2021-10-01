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В Петербурге построят новый автобусный парк в промзоне "Ржевка"
Сегодня, 20:36
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В Петербурге построят новый автобусный парк в промзоне "Ржевка"

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Необходимость парка объяснили растущим населением Красногвардейского района, там введется активная жилая застройка.  

Новый автобус парк появится в промзоне "Ржевка" в Красногвардейском районе Петербурга. Ранее там хотели построить котельную. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе Смольного. 

Такое решение приняли на рабочем совещании губернатора Петербурга Беглова. Необходимость парка объяснили растущим населением Красногвардейского района, там введется активная жилая застройка.  

Ранее пожилая петербурженка отдала 1,7 млн рублей и 1000 долларов за "непривлечение дочери к уголовной ответственности". По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобусный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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