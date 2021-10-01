В Петербурге построят новый автобусный парк в промзоне "Ржевка"

Необходимость парка объяснили растущим населением Красногвардейского района, там введется активная жилая застройка.

Новый автобус парк появится в промзоне "Ржевка" в Красногвардейском районе Петербурга. Ранее там хотели построить котельную. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе Смольного.

Такое решение приняли на рабочем совещании губернатора Петербурга Беглова. Необходимость парка объяснили растущим населением Красногвардейского района, там введется активная жилая застройка.

Ранее пожилая петербурженка отдала 1,7 млн рублей и 1000 долларов за "непривлечение дочери к уголовной ответственности". По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

