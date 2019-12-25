В Петербурге после заражения COVID-19 скончался правозащитник Аркадий Чаплыгин

Сегодня, 12 декабря, из жизни ушел адвокат и правозащитник Аркадий Чаплыгин. Ему было 42 года. Об этом сообщили друзья погибшего в социальных сетях.
Близкие утверждают, что причиной смерти мог стать коронавирус.
Чаплыгин руководил петербургской адвокатской коллегией "Призывник" и был экс-председателем местного отделения "Партии прогресса" Алексея Навального.
Сегодня скоропостижно скончался выдающийся либертарианец, замечательный адвокат, наш соратник и просто добрый и бескорыстный человек, Аркадий Чаплыгин. <...> Сказать что нам будет не хватать Аркадия - ничего не сказать: его уход ударит российское антипризывное движение под дых. В последние дни мы готовили с ним устав НКО, которую скоро откроем.
написал в "ВКонтакте" Василий Родионов.
Накануне из жизни ушел еще один знаменитый петербуржец ― сексолог Лев Щеглов. У него был был диагностирован коронавирус.
Фото: Аркадий Чаплыгин / VK
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