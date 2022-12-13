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В Петербурге после реконструкции запустили пять фонтанов
Сегодня, 16:59
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В Петербурге после реконструкции запустили пять фонтанов

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Насладиться красотой городского пейзажа и шумом воды пришли жители дворов. Открытие фонтанов стало для них праздником.

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге запустили пять фонтанов, которые недавно реконструировали. Речь идет о водных сооружениях на Московском проспекте у дома № 172, в Тургеневском переулке у дома № 3, на Шпалерной улице у дома № 3, на улице Севастьянова у дома № 4 и на Благодатной улице у дома № 34. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Специалисты Водоканала проделали колоссальную работу по их восстановлению – построили новые чаши, провели внешние сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, разместили световое и насосное оборудование, смонтировали шкафы управления.

Пресс-служба "Водоканала"

Кроме того,  работники предприятия обновили покрытие и восстановили газон. Насладиться красотой городского пейзажа и шумом воды пришли жители дворов. Открытие фонтанов стало для них праздником.

Ранее на Piter.tv: на набережной Лейтенанта Шмидта отпраздновали открытие летнего туристического сезона.

Фото: Телеграм / Водоканал

Теги: водоканал, реконструкция, ремонт фонтанов, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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