В Петербурге после реконструкции открыли депо "Дачное"

Реконструкция депо "Дачное" обошлась петербургскому метрополитену в 5,5 миллиарда рублей.

В Петербурге после реконструкции открылось электродепо "Дачное". Его обновление шло с 2019 года. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

В цехах и корпусах депо заменили больше 200 стендовых станков и оборудования, установили около 50 новых домкратов, кранов. Степень износа оборудования депо снизилась с 74 до 23%. Теперь в депо могут капитально ремонтировать 80 вагонов в год, вместо 45.

Реконструкция депо "Дачное" обошлась петербургскому метрополитену в 5,5 миллиарда рублей. По расчетам специалистов подземки, реконструкция окупится за два-три года.

Ранее петербуржцам показали дизайн станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк".

Фото: "Петербургский дневник" (Алексей Мавлиев)