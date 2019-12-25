В Петербурге после миллиона прививок от коронавируса не заметили тяжелых осложнений

В городе для вакцинации используются три препарата: "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Жители Петербурга с начала вакцинации сделали 1,2 млн прививок от коронавирусной инфекции. За это время ни у одного человека не было зафиксировано тяжелых осложнений после инъекции. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета Смольного.

На данный момент в городе используется три препарата для вакцинации. Это "КовиВак", которым привились 2059 человек, "ЭпиВакКорона" (первично привиты 19 188 горожан, еще 10 765 человек завершили цикл вакцинации) и "Спутник V" (666 тысяч человек привиты первым компонентом, 562 тысячи – завершили цикл).

Ранее мы писали, что Комитет по здравоохранению Петербурга призывает студентов активнее вацинироваться от коронавируса.

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