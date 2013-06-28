В Петербурге в агонии умерла женщина с циррозом печени и побоями

Пострадавшую госпитализировали с множественными гематомами и травмой головы.

В воскресенье, 17 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации 31-летней женщины в тяжелом состоянии с множественными гематомами и травмой головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщину увезли в больницу из квартиры дома на улице Маршала Казакова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени неизвестной давности, множественные гематомы верхних и нижних конечностей. Кроме того, у пациентки обнаружили хронический алкогольный цирроз печени и печеночную недостаточностью. В состоянии агонии она скончалась в больнице.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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Фото: Piter.TV