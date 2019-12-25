В Петербурге посчитали диких животных

За зиму специалисты прошли 27 маршрутов общей протяженностью около 200 километров.

В Петербурге специалисты Комитета по природопользованию совместно с привлеченными экспертами посчитали диких животных. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Методика учета состоит в том, что специалист, двигаясь зимой по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, регистрирует их следы.

Согласно подсчетами, в Петербурге возросло количество лосей – до 30 особей и кабанов – до 22. Число зайцев-русаков за год увеличилось вдвое – до 26. Больше стало редких и исчезающих видов птиц. В Петербурге появилось 15 тетеревов (в прошлом году наблюдался только один), и 10 рябчиков (в 2021 году – 4). Также на территории Северной столицы обитают косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки.

За зиму специалисты прошли 27 маршрутов общей протяженностью около 200 километров.

Фото: Комитет по природопользованию