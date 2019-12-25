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В Петербурге полугодовалая девочка проломила голову, упав на кубик Lego
Сегодня, 12:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полугодовалая девочка проломила голову, упав на кубик Lego

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Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге полугодовалая девочка проломила голову, упав с кровати на детский стульчик и кубик Lego. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов родителей, это произошло случайно. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга , перелом правой теменной кости, вдавленный перелом затылочной области.

Проводится проверка.

Ранее в поселке Понтонный 12-летняя школьница попала под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: lego, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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