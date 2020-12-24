Полицейские со стрельбой догоняли пьяного водителя на машине с подложными номерами

Остановить машину удалось в тупике на Митрофаньевской улице.

Вечером 22 декабря петербургские полицейские догоняли нетрезвого водителя на "ВАЗе 211440". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инспекторам пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить нарушителя.

Машину попытались остановить сначала на набережной Екатерингофки, однако водитель только прибавил скорость и начал уходить. Полиция сразу же установила, что на "ВАЗе" стоят госзнаки, принадлежащие автомобилю "Шкода Румстер". Правоохранители отправились в погоню, выстрелили в воздух и по колесам автомобиля, задержать отечественную легковушку удалось в тупике на Митрофаньевской улице. За рулем машины оказался 41-летний неработающий житель Красного Села, пьяно пояснивший, что его якобы задерживают чуть ли не в первый раз и обычно он игнорирует требования инспекторов. В машине сидели также двое мужчин-пассажиров, в багажнике нашли госзнаки от "ВАЗа", зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку.

Нарушителя доставили в полицию для привлечения к административной ответственности. По факту обнаружения подложных госномеров на машине проводится проверка.

Также мы рассказывали, что у тренера петербургского "Зенита" угнали иномарку за 1,3 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД