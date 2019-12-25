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У тренера петербургского "Зенита" угнали иномарку за 1,3 млн рублей
Сегодня, 13:07
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himif

У тренера петербургского "Зенита" угнали иномарку за 1,3 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело.

Утром 18 декабря в полицию обратился 38-летний тренер петербургского ФК "Зенит" Максим Мосин. Как стало известно Piter.TV, у спортсмена угнали его белый "Ниссан Кашкай".

Автомобиль исчез с парковки у дома №11 корпус 2 по Ситцевой улице в ночь с четверга на пятницу. Ущерб автовладельцу составил порядка 1,3 млн рублей.  Возбуждено уголовное дело о краже, угонщика ищут.

Ранее мы рассказывали, как мужчина с пистолетом вынес из банка на Белы Куна 450 тыс. рублей.

Фото: pixabay

Теги: кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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