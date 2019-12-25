Полиция Петербурга нашла "похитителей" четырехлетней девочки

Это оказались родители ребенка.

Накануне вечером очевидцы сообщили в "Мегаполис" о том, что на Васильевском острове был объявлен "План перехват" из-за похищения ребенка. Как позже сообщили в МВД, произошло недопонимание и никакого похищения не было.

Днём пожилая женщина около 45 дома по Гаванской улице увидела, что неизвестные люди пытаются посадить в машину 4-летнюю девочку против её воли. Женщина позвонила в полицию и сказала, что стала свидетельницей возможного похищения человека.

В результате полиция искала указанную машину. И как оказалось, девочка просто капризничала и не хотела слушаться собственных родителей. Однако, им обоим все-таки пришлось сходить домой за свидетельством о рождении.

При этом в полиции похвалили бдительность заявительницы, аргументировав, что лучше проявить внимательность, чем допустить преступление.

Ранее в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.

Фото: Piter.TV