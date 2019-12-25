В рюкзаке и машине петербуржца нашли 1,5 килограмма марихуаны

Полицейские задержали 34-летнего мужчину.

Более 1,5 килограммов марихуаны обнаружили полицейские в квартире и автомобиле жителя Колпинского района Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские 14 апреля задержали 34-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его рюкзаке нашли вещество растительного происхождения, упакованное в полимерный пакет. Экспертиза показали, что это почти 700 граммов марихуаны. В багажнике BMW нашли еще два пакета наркотика общей массой почти килограмм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемый задержан.

Ранее полицейские нашли в машине жителей Ленобласти почти 400 граммов марихуаны.

Фото: МВД