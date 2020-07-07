В Петербурге задержан подозреваемый в спонсировании террористов

Предприниматель перевел для будущих бойцов запрещенной организации ИГИЛ деньги на авиабилеты.

В прошлый четверг, 2 июля, в квартиру дома на улице Беринга с кувалдой вломились полицейские, бойцы СОБР и представители УФСБ. Визит правоохранителей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, был связан с подозрением на финансирование террористов, полиция задержала 31-летнего местного жителя.

Оперативники выяснили, что до марта 2019 года мужчина занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок и успел перевести более 206 тысяч рублей на счет гражданина, находящегося в иностранном государстве. Перевод был сделан с целью финансирования запрещенной деятельности. По информации "Фонтанки", задержанный спонсировал авиабилетами будущих бойцов ИГИЛ* (запрещена в РФ). При обысках у мужчины нашли экстремистскую литературу и полтора миллиона рублей, запасенных для дальнейшего финансирования террористов.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы писали, что мужчина с пистолетом нападал на прохожих в Пушкине.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу