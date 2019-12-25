Полицейские встретились с продавцом "веселящего газа" и изъяли двухлитровый баллон смеси

Мужчина выставил объявление о продаже газа на сайте бесплатных объявлений.

Полиция Выборгского района Петербурга пресекла попытку сбыть баллон "веселящего газа". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 21 февраля, продавцом опасной смеси оказался 48-летний Вячеслав, выходец из средней Азии.

Мужчина пытался продать двухлитровый металлический баллон с газом и 25 резиновых шариков для их наполнения смесью. Объявление о продаже закиси азота Вячеслав разместил ранее на сайте бесплатных объявлений, но покупателями стали полицейские.

Отмечается, что свободный оборот закиси азота запрещен и сопровождается административной ответственностью. Материалы инцидента направлены в райсуд, изъятый газ в ближайшее время уничтожат.

Ранее мы писали, что двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД