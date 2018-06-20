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В Петербурге поклонники The Prodidgy почтили память Кита Флинта
Сегодня, 12:45
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TretyakovaS

В Петербурге поклонники The Prodidgy почтили память Кита Флинта

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В его честь в Северной столице прошел концерт.

В Северной столице фанаты группы The Prodidgy почтили память лидера музыкального коллектива Кита Флинта. В честь звезды прошел концерт.

Началась акция с шествия поклонников по Невскому проспекту. Они прошли в масках с изображением лица артиста. После этого фанаты фронтмена возложили цветы. Закончилось все концертом в память о Ките Флинте. 

По словам организаторов акции, все собранные средства они отправят на лечение одной из поклонниц The Prodigy, которая борется с раком.

Напомним, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта.

Фото: ВКонтакте/Юра Митин

Теги: the prodidgy, кит флинт, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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