В Петербурге поклонники The Prodidgy почтили память Кита Флинта

В его честь в Северной столице прошел концерт.

В Северной столице фанаты группы The Prodidgy почтили память лидера музыкального коллектива Кита Флинта. В честь звезды прошел концерт.

Началась акция с шествия поклонников по Невскому проспекту. Они прошли в масках с изображением лица артиста. После этого фанаты фронтмена возложили цветы. Закончилось все концертом в память о Ките Флинте.

По словам организаторов акции, все собранные средства они отправят на лечение одной из поклонниц The Prodigy, которая борется с раком.

Напомним, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Певец был найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс утром 4 марта.

Фото: ВКонтакте/Юра Митин