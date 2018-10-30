На выставке можно будет приобрести любой эскиз от модного дизайнера.

В четверг. 4 апреля. стало известно о том, что в Петербурге покажут театральные эскизы Александра Васильева. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, на счету у дизайнера и историка моды более 120 оформленных постановок на ведущих сценах по всему миру. В настоящее время Александр Васильев также оформляет оперные и балетные спектакли.

Отметим, что на предстоящей выставке можно будет приобрести любой эскиз от модного дизайнера.

По рекордной цене мой эскиз однажды купил один китаец на благотворительной выставке. Он отдал за него 200 тысяч долларов. Я не понимаю этого китайца! Это слишком высокая цена, она мне кажется неоправданной. Я думаю, он просто хотел "выпендриться", показать, что он крутой благотворитель отмечает Васильев

Художественные работы от Васильева можно будет в галерее на Итальянской улице.

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Фото:Александр Васильев историк моды/вк