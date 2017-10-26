"Безликие"- самая загадочная театральная постановка осени

В Петербурге представят иммерсивное шоу «Безликие» - постановку, которая обещает взбудоражить любого, даже самого скептически настроенного зрителя.

"Театрализованная виртуальная реальность" — именно так описывают шоу организаторы. Российскими продюсерами «Безликих» стали Мигель и Вячеслав Дусмухаметов, в роли композитора выступил лидер группы Therr Maitz Антон Беляев.

На самом деле, я невероятно рад, что мы приехали в Санкт-Петербург и даже не ожидали то, что не только иммерсивный формат, а наша театральная компания обретет какой-то вес в Москве и мне очень приятно, что мы все-таки перебрались в нашу Северную Столицу, для того, чтобы показать наш формат театра. Мы даже не думали о том, что у нас получится такой "иммерсивный диснейленд" и 9-го ноября мы всех вас ждем на премьере, потому что это, во-первых, очень важно для нас, а во-вторых, я никогда не люблю хвалить свои собственные проекты, но я удивляюсь тому, насколько красиво все получается!

Мигель, режисер, продюсер и хореограф шоу "Безликие"

Маска является главным символом и атрибутом иммерсивности, зритель должен всегда надевать маску, для того, чтобы попасть в шоу. Вы удете полностью анонимны. Дуализм, возможность подглядывать в замочную скважину за чей-то жизнью. А потом возможно стать часть этой жизни. Это действительно уникальная возможность, театральная "виртуальная реальность" - прожить какую-то новую историю и позволить себе то, чего вы себе до этого не позволяли. Мне кажется, от этого отказаться действительно сложно.

Анастасия Тимофеева, креативный продюсер шоу "Безликие"

Самое интересное, что спектакль создан исключительно для Петербурга. Постановка привязана к локации – к особняку, в котором будет проходить все действо. Особняк находится на Дворцовой набережной, неподалеку от Эрмитажа.

Самая главная проблема всего русского населения в том, что они не могут жить в моменте. Не могут поймать тот момент, который сейчас важен. Не гонитесь за сюжетом, в ыдолжны прийти туда и просто попасть в ситуацию, которая вас точно перевернет. Но если в данный момент вы посмотрите на себя со стороны, это и будет тот эффект от шоу, который мы добиваемся. Это единственное место, где человек может посмотреть на себя со стороны, потому что на нем одета маска.

Мигель, режисер, продюсер и хореограф шоу "Безликие"

Подобный формат шоу, театра, так или иначе как для зрителя, так и участника-актера, он оставляет достаточно серьезный отпечаток. Потому что, все что можно увидеть в этом шоу, это так или иначе мы. ПОтому что мы все это переживаем, переносим через себя.

Никита Орлов, актер шоу "Безликие", участник проекта "Танцы на ТНТ"

Репетиционный процесс был очень контрастным для меня, потому что некоторые эмоции, которые испытал мой персонаж я не испытывала сама. Пэтому пришлось попотеть, на премьере вы все увидете.

Баина Басанова, актриса шоу "Безликие", участница проекта "Танцы на ТНТ"

Организаторы говорят - для того, чтобы от начала и до конца проследить сюжетную линию каждого персонажа, нужно посетить шоу не менее 18 раз. У каждого зрителя будет возможность быть ближе чем в «первых рядах», а также получить личный опыт взаимодействия с актером.

Видео и фото - PiterTV, YouTube/Bezlikie.show



Вера Иптышева, Петр Кудряшов