В Петербурге погиб кот Мартин Лютер из Анненкирхе

Предполагается, что его сбила машина.

Пушистый обитатель лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге Мартин Лютер погиб. Об этом стало известно из публикации на странице Анненкирхе в социальной сети.

В августе 2019 года котенка на помойке около Пушкинской кирхи нашел настоятель Анненкирхе отец Евгений. Он и дал ему имя Мартин Лютер. Уже тогда ветеринары сказали, что у животного есть смертельная болезнь – вирус панлейкопении. Но за жизнь котенка решили бороться. Сначала его к себе домой взяла прихожанка Полина. Уже осенью Мартин стал жить в Анненкирхе. Он стал знаменитостью среди петербуржцев.

Несмотря на хорошие условия обитания котенок продолжал рваться на улицу и удерживать его в стенах Анненкирхе было крайне трудно. Дважды он терялся.

Вечером 21 сентября кота нашли мертвым на газоне на Фурштатской улице. Трое работников церкви в погибшем коте узнали Мартина. Предполагается, что его сбила машина.

Видео: Piter.TV