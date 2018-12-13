В Петербурге подвели итоги "Ночи музеев"

Об этом Piter.TV заявили организаторы культурной акции.

В ночь с 18 на 19 мая в городских музеях побывали 101 524 человека. В акции приняли участие более 120 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов,

По статистике, 24% посетителей, купивших единый билет, побывали в четырех музеях, 18% - в трех, а менее 0,5% посетителей захотели обойти за 12 часов более десяти музеев.

Напомним, ранее стало известно, что лидером по посещаемости стал Ботанический сад, где побывали более 15 тысяч человек. Далее в списке лучших оказались Артиллерийский музей и киностудия "Ленфильм".

Отметим, что 9,5 тыс человек привлекла программа Зоопарка, более 9 тысяч петербуржцев отправились слушать музыку в Большой зал Филармонии. В перечень самых посещаемых мест попали театр "Балтийский дом" (более 8 тыс человек), Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (более 6 тыс человек), Музей Арктики и Антарктики, Музейный комплекс "Вселенная воды", Академическая Капелла, Научный квартал (по 5 тыс человек) и ЦВЗ "Манеж" (более 4 тыс человек).