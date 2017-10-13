В Петербурге с 2019 года подорожает вывоз мусора

Региональный оператор по вывозу мусора в Петербурга заставит жителей города больше платить за данную услугу.

В Петербурге подорожает вывоз мусора из жилых домов. Сообщается, что теперь жители будут платить за каждого проживающего в помещении человека, а также в квитанциях за ЖКХ появится отдельная графа по уборке бытовых отходов.

В настоящее время в правительстве подготавливается единый тариф вывоза мусора. Туда же войдет и экологический сбор, а также надбавочная стоимость за обслуживание регионального подрядчика, включая НДС. Планируется, что итоговая сумма выплат увеличится на 18 процентов от основного тарифа.

Чиновники отмечают, что новый трафик должен покрывать расходы и издержки оператора по вывозу мусора, поэтому будет рассчитываться исходя из предоставленных им данных. По информации от зампредседателя Комитета по тарифам, петербуржцы будут платить не только за вывоз мусора, но и за дальнейшую транспортировку, обезвреживание опасных отходов и их захоронение. Новая система заработает к началу 2019 года. Правила будут действовать не только в Северной столице, но и по всей России.

Напомним, что в настоящее время уборка отходов включена в стоимость общей оплаты за коммунальные услуги.