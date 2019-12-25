В Петербурге под редевелопмент продается участок у станции "Елизаровская"

Начальная цена – 110 млн рублей.

В Петербурге выставили на торги участок у станции метро "Елизаровская". Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Речь идет об участке общей площадью 3 714 квадратных метров, который расположен по адресу: Автогенная улица, дом №6/2, литера П. Рядом с участком расположены: станция метро, образовательные учреждения, офисные центры и не только.

Участок относится к зоне ТД1-2_2, где разрешено строительство объектов общественно-деловых и жилых объектов. Основное ограничение – высота здания не должна превышать 54 метра. На этом месте может расположиться апарт-отель или торгово-офисный комплекс.

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Фото: Piter.TV