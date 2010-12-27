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В Петербурге почтили память убитых во время Большого террора
Сегодня, 21:51
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arteliseev

В Петербурге почтили память убитых во время Большого террора

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Традиционная акция прошла на Воскресенской набережной.

Памятное мероприятие проходит ежегодно в первую субботу июня. Участники акции спустили цветы в воду Невы, возложили к Соловецкому камню и стене Головкина бастиона Петропавловской крепости. Кроме того, память убитых во время Большого террора почтили и на мемориальном кладбище "Левашовская пустошь".

Первая в Ленинграде акция в память о расстрелянных и погибших в городских тюрьмах состоялась в июне 1988 года. Инициаторами выступили Наталья Константинова и Валентина Муравский. Их отцы были расстреляны в 1937 году, а место захоронения найдено не было.

Фото: Pixabay.

Теги: акция, память, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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